Sant’Antonio abate | proteggici da Garattini e salva burro vino e salumi

Sant’Antonio abate è una figura tradizionale legata alla protezione degli allevatori e dei produttori di salumi, burro e vino. In tempi recenti, alcune figure come Garattini sono percepite come minacce alla nostra cultura e alle nostre attività agricole. Questa introduzione mira a evidenziare l’importanza di tutelare le tradizioni e i prodotti locali, mantenendo un tono sobrio e rispettoso delle radici culturali.

Sant’Antonio abate, Sant’Antonio del porcello, proteggici da Garattini, il nemico dei norcini. Il famoso farmacologo ormai è scatenato, approfitta dei suoi 97 anni per bombardare la nostra civiltà, la civiltà di Cristo, la civiltà del maiale. Secondo lui per vivere a lungo bisogna evitare tutto ciò che è buono, il burro, il vino, la carne rossa e figuriamoci i salumi. Proselitista della malinconia, conosce a menadito le malattie del benessere, che certamente esistono, ma appare impreparato sui morbi del malessere, che certamente abbondano (basti ricordare quanto poco campavano i nostri avi che la carne, rossa, bianca o rosa, la vedevano col binocolo). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sant’Antonio abate: proteggici da Garattini e salva burro, vino e salumi Leggi anche: Vino, carne rossa e burro: i ‘tre no’ di Garattini a tavola Leggi anche: Lotto, poker da oltre 100mila euro a Sant’Antonio Abate Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sant'Antonio abate: proteggici da Garattini e salva burro, vino e salumi - Secondo lui per vivere a lungo bisogna evitare tutto ciò che è buono: occorre proteggere norcini, macellai, mangiato ... ilfoglio.it

Una grande folla ha sfidato la pioggia per assistere al falò di Sant'Antonio con l'Arcivescovo Delpini facebook

SANT'ANTONIO ABATE E PAOLO EREMITA, del pittore #DiegoVelázquez, anno 1634-1660, olio su tela, 257 × 188 cm, Museo del Prado, #Madrid. #SantAntonioAbate. #17gennaio. x.com

