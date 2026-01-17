Sansepolcro senza pace. Belli e Vitiello sono fuori.

Sansepolcro vive un momento difficile, con le assenze di Belli e Vitiello che pesano sulla squadra. La stagione prosegue tra difficoltà e incertezze, e alla vigilia della trasferta in Maremma contro il Gavorrano, il club si trova a dover affrontare nuove sfide. La situazione richiede attenzione e determinazione per superare questo periodo complicato.

di Claudio Roselli Il calvario di stagione sembra non dover proprio finire per il, che alla vigilia della delicata trasferta maremmana in quel di Gavorrano si ritrova praticamente. spuntato. Belli deve infatti scontare un turno di squalifica e Vitiello è di nuovo costretto ad alzare bandiera bianca a causa della frattura di una costola, che già si era manifestata prima della trasferta di San Casciano in Val di Pesa contro lo Scandicci. L’attaccante ha poi giocato anche contro il Tau Altopascio, ha tentato di stringere i denti, ma poi si è dovuto fermare. Basta altro, quando la squadra si ritrova a dover affrontare la prima delle tre partite della verità? "E’ purtroppo così – dice mister Ciampelli stringendo le spalle – e ricordo che la vera formazione base costruita in estate ha giocato soltanto la prima giornata, quando abbiamo battuto lo Scandicci". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

