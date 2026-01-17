Sanremo pensa a una statua per Pippo Baudo Il sindaco | Siamo pronti ma serve l’ok della famiglia

Sanremo valuta l’installazione di una statua dedicata a Pippo Baudo, figura storica del Festival della canzone italiana. Il sindaco ha dichiarato che l’iniziativa è pronta, ma resta necessario il consenso della famiglia del conduttore. Questa proposta mira a rendere omaggio a un personaggio che ha contribuito in modo significativo alla tradizione musicale e culturale della città.

Sanremo potrebbe presto dedicare una statua a Pippo Baudo, il conduttore che più di ogni altro ha contribuito a costruire l'identità moderna del Festival della canzone italiana. L'idea è sul tavolo dell'amministrazione comunale e, come confermato dal sindaco Alessandro Mager, manca solo il via libera definitivo della famiglia per poter procedere. La notizia è riportata da Repubblica. Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto all'età di 89 anni, ha ideato e diretto ben 13 edizioni del Festival di Sanremo, lasciando un'impronta profonda e duratura nella storia della manifestazione e della televisione italiana.

