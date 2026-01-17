Sanità turismo e sicurezza | Rappresentiamo un modello per la Regione Toscana

Nel 2025, l’Unione Comuni Garfagnana ha consolidato il proprio ruolo nel territorio toscano, rafforzando la collaborazione con la Regione e i principali attori locali. La strategia si è focalizzata su sanità, turismo e sicurezza, rappresentando un modello di gestione sostenibile e integrata. Questo percorso si inserisce in un momento di transizione, segnato dalla conclusione di un ciclo e dall’avvio di una nuova programmazione con l’obiettivo di garantire servizi efficaci e duraturi.

Il 2025 ha visto l’Unione Comuni Garfagnana rafforzare la sua presenza sul territorio e salvaguardare funzioni e investimenti, in un anno di transizione segnato dalla conclusione di un ciclo e dall’inizio di una nuova programmazione per i suoi principali interlocutori, a cominciare dal rapporto continuo e fattivo con la nuova Giunta della Regione Toscana e con Eugenio Giani, riconfermato alla presidenza. "Si è concluso un anno di consolidamento per le gestioni associate – commenta la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – che sono il fulcro dell’attività dell’Ente. Ora bisogna guardare avanti per non perdere la considerazione che abbiamo presso la Regione Toscana, che ci ritiene un modello da imitare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità, turismo e sicurezza: "Rappresentiamo un modello per la Regione Toscana" Leggi anche: Testo unico sul turismo, Cassazione respinge il ricorso del governo. Esulta la Regione Toscana Leggi anche: Turismo enogastronomico, trionfo Toscana: regione, capoluogo e piatti nella top 20 globale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dal prossimo anno scolastico nuovi indirizzi legati a turismo, digitale e Sanità - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.