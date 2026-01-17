Sanita’ | M5s Lazio mettere al centro le persone non la malattia

Il Movimento 5 Stelle Lazio sottolinea l’importanza di mettere le persone al centro del sistema sanitario, privilegiando prevenzione e cura. I recenti dati sulla diminuzione della mortalità per cancro testimoniano i progressi della ricerca e delle terapie. È fondamentale continuare a investire in innovazione e accesso alle cure, garantendo un sistema più equo e sostenibile per tutti i cittadini.

I dati attuali indicano che la mortalità per cancro "è in diminuzione, grazie ai significativi progressi ottenuti dalla ricerca scientifica, sia nel campo della prevenzione che nello sviluppo di terapie sempre più efficaci. Tuttavia, nei prossimi due decenni, si prevede un incremento nel numero di nuove diagnosi. Questa rappresenta una sfida rilevante per il nostro sistema sanitario pubblico, che deve essere adeguatamente preparato a prendersi cura dei pazienti oncologici, ponendo al centro il benessere del paziente stesso e non soltanto la sua malattia". Queste sono le dichiarazioni rilasciate dai consiglieri regionali del M5s Lazio, Valerio Novelli e Adriano Zuccalà, durante il loro intervento dal palco dell'assemblea regionale che si sta svolgendo oggi a Roma.

