San Giuliano Terme | le note della scuola ' Fermi' tra gli ospiti del Centro Polifunzionale

Giovedì 15 gennaio, il Centro Polifunzionale di San Giuliano Terme ha accolto le orchestre delle classi seconde e terze dell’indirizzo musicale della scuola ‘Fermi’. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e valorizzazione delle competenze musicali degli studenti, offrendo un'occasione di incontro tra giovani musicisti e la comunità locale in un contesto semplice e rispettoso.

Un pomeriggio all’insegna della musica, dell’entusiasmo e della partecipazione quello di giovedì 15 gennaio, quando il Centro Polifunzionale ‘San Giuliano’ di San Giuliano Terme ha ospitato il concerto delle orchestre delle classi seconde e terze dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado ‘E. Fermi’ di Pontasserchio, appartenente all’I.C. ‘L. Gereschi’. Davanti a un pubblico numeroso e attento, gli studenti hanno dimostrato talento, impegno e una sorprendente maturità musicale, regalando un’esibizione di grande valore artistico ed emotivo. Il programma, vario e coinvolgente, ha saputo emozionare e divertire, passando dalle sonorità tradizionali di Ding Dong! Merrily on High ai ritmi più moderni di Supereroi di Mr. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: San Giuliano Terme: le note della scuola 'Fermi' tra gli ospiti del Centro Polifunzionale Leggi anche: San Giuliano Terme: nel giardino della scuola 'Verdigi' spunta un nuovo bosco didattico Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. San Giuliano Terme: le note della scuola 'Fermi' tra gli ospiti del Centro Polifunzionale; San Giuliano Terme: le note della scuola 'Fermi' tra gli ospiti del Centro Polifunzionale; Riqualificata la scuola di Ghezzano; San Giuliano Terme: 200mila euro per la riqualificazione della scuola primaria di Ghezzano. Incidente con la moto nella notte, muore giovane nello scontro con l’auto - La tragedia è avvenuta in via Puccini a San Giuliano Terme: lo scontro frontale tra due persone a bordo di ... lanazione.it Hai salvato un nuovo articolo - I risultati definitivi per le elezioni amministrative del 2024 nel Comune di San Giuliano Terme sono stati resi noti. corriere.it Locanda Sant'Agata | San Giuliano Terme - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.