Recenti voci indicano un possibile allontanamento di Realfonzo dal Cdi del Teatro San Carlo. In risposta, l’interessato ha scelto un tono ironico, citando una canzone dei Negramaro, per commentare la situazione. Questa reazione mette in luce un approccio leggero e diverso, rispetto alle classiche dichiarazioni ufficiali, offrendo uno spunto di riflessione sulla gestione delle crisi e delle comunicazioni in ambito culturale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sceglie l’ironia, usando il testo di una canzone, per replicare ai rumors sul suo siluramento dalla Fondazione Teatro San Carlo. “Meglio prenderla così.” scrive Riccardo Realfonzo su Facebook, postando parole prese in prestito da “Estate”, un brano dei Negramaro. “ In bilico tra santi e falsi Dei – recita il pezzo musicale -. Sorretto da un’insensata voglia di equilibrio. E resto qui sul filo di un rasoio.Ad asciugar parole che oggi ho steso e mai dirò.”. Dettaglio non secondario: la canzone fa da sottofondo ad un articolo del Mattino, nel quale si parla del possibile taglio dell’economista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Carlo, rumors su taglio di Realfonzo dal Cdi: lui replica ironicamente con canzone dei Negramaro

