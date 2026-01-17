Saione rafforzati i controlli | tre arresti della Polizia di Stato

Nel quartiere Saione, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio, portando all’arresto di tre persone nel giro di poche ore. Questa attività si inserisce in un’azione costante volta a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nella zona. Continueranno le operazioni di monitoraggio per mantenere un ambiente più sicuro per i residenti e le attività locali.

Prosegue l'attività di controllo del territorio nel quartiere Saione, dove la Polizia di Stato ha eseguito complessivamente tre arresti nell'arco di poche ore. L'operazione rientra nel piano di rafforzamento dei servizi di sicurezza disposto per l'area, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di criminalità e garantire maggiore tutela ai cittadini. Nella notte tra giovedì e venerdì e nella serata di ieri, gli operatori della Squadra Volante dell'U.P.G.S.P., coordinati dall'Ispettore Ugo Bonelli, hanno arrestato due persone ritenute responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La Polizia di Stato esegue 3 arresti in zona Saione - Gli uomini della Squadra Volante hanno eseguito nella notte tra giovedì e venerdì e nella serata di ieri l’arresto di due persone responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze st ... msn.com

