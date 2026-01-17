Sabato con corteo antifascista e strade chiuse

Sabato 17 gennaio 2026, nella zona di piazza Alimonda a Genova, si svolgerà un corteo antifascista promosso da Genova Antifascista. La manifestazione interesserà anche le vie limitrofe, con possibili chiusure temporanee al traffico. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di verificare eventuali aggiornamenti sulle strade interessate dall’evento.

Sabato caldo nella zona intorno a piazza Alimonda. Genova Antifascista ha infatti annunciato un corteo che coinvolge anche le vie limitrofe, nella giornata di sabato 17 gennaio 2026. Ha spiegato di averlo fatto in concomitanza con la festa del tesseramento di CasaPound, formazione di estrema destra. Annunciato in mattinata un presidio a partire dalle ore 9:30 in via Odessa. La polizia locale ha chiuso la strada all'intersezione con via Montevideo. Deviazioni in zona Foce dall'incrocio via Invreavia Casaregis Nel pomeriggio è invece previsto un corteo al grido di "chiudere i covi fascisti". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

