Sabato 17 Gennaio Live Rai Sport | Sci Alpino Tarvisio e Wengen + eventi in diretta sui canali Play

Il sabato 17 gennaio, Rai Sport offre una copertura completa di sci alpino, trasmettendo in diretta le gare di Coppa del Mondo a Tarvisio e Wengen. La programmazione include anche approfondimenti con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, disponibili sui canali Rai 2 e Rai Sport HD, e eventi in live streaming sui canali Play.

Rai Sport sabato domina il palinsesto con sci alpino tra Coppa del Mondo da Tarvisio e Wengen, studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa e copertura continua su Rai 2 e Rai Sport HD. In vista del weekend, Sabato 17 Gennaio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

