Russia un giovane capriolo è bloccato sul fiume ghiacciato | le immagini del salvataggio

Un giovane capriolo rimasto intrappolato sul fiume Volga ghiacciato vicino a Saratov è stato salvato grazie all’intervento di soccorritori. Le immagini mostrano il procedimento di recupero, evidenziando l’attenzione e la cura dedicata all’animale. Questo evento mette in luce l’importanza della tutela della fauna selvatica in ambienti naturali in condizioni difficili.

In Russia, un video mostra il salvataggio di un capriolo rimasto bloccato sul fiume Volga ghiacciato vicino alla città di Saratov. L’animale si era allontanato troppo dalla riva del fiume e non era riuscito a tornare indietro a causa della superficie scivolosa del fiume ghiacciato. Mentre cercava di raggiungere la terraferma, il capriolo è scivolato ed è caduto esausto. I soccorritori sono riusciti a raggiungere il centro del fiume utilizzando un hovercraft. Il capriolo è stato riportato sano e salvo sulla terraferma e rilasciato incolume. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

