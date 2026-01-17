Russia figlio di Kadyrov grave in ospedale dopo un incidente

Adam Kadyrov, figlio del leader ceceno Ramzan Kadyrov, è stato ricoverato in ospedale a Grozny in seguito a un incidente stradale. Le condizioni sono state riportate come gravi. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla famiglia Kadyrov e sulla situazione nella regione. I dettagli sulle cause dell’incidente non sono ancora stati resi noti.

(Adnkronos) – Adam Kadyrov, figlio del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale a Grozny. Lo ha riferito Radio Free Europe. Il figlio diciottenne del dittatore ceceno è a capo dei servizi di sicurezza di Ramzan Kadyrov dal novembre 2023. Il canale Telegram dell'opposizione Niyso ha riferito che il traffico nella capitale cecena è stato limitato in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto Kadyrov. Il corteo si stava muovendo ad alta velocità prima di incontrare un ostacolo, causando un incidente e diversi feriti, ha riferito Niyso. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: **Russia: figlio di Kadyrov grave in ospedale dopo incidente** Leggi anche: Russia, media: “Il figlio del leader ceceno Kadyrov coinvolto in un incidente, è grave” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Putin attacca l'Europa e l'Italia: «I nostri rapporti ai minimi termini. Kiev non è pronta alla pace»; Ramzan Kadyrov, la salute è a rischio. E per la Russia è un bel problema. Russia, figlio di Kadyrov grave in ospedale dopo un incidente - La macchina del capo dei servizi di sicurezza avrebbe causato un incidente con diversi feriti ... adnkronos.com

