Rugby a 7 l’Italia chiude la prima fase con onore e batte il Belgio nel SVNS 3

L’Italia del rugby a 7 maschile conclude la fase a gironi della SVNS 3 a Dubai con una vittoria contro il Belgio, risultato che non cambia la posizione finale nel girone. Gli azzurri, già eliminati, hanno mostrato impegno nel match, terminando la Pool B con il punteggio di 22-14. Questa partita rappresenta comunque un momento di confronto e crescita per la squadra in un torneo internazionale.
L’Italia del rugby a 7 maschile chiude con un’inutile vittoria la fase a gironi della SVNS 3: a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nella Pool B gli azzurri, già eliminati, piegano il Belgio con lo score di 22-14, ma restano comunque all’ ultimo posto nel girone. Nella prima frazione l’Italia passa a condurre al 2? con la meta di Cristian Lai, ma già al 3? il Belgio opera il sorpasso con la marcatura del 7-5. Al 5? la segnatura di Giovanni Marzotto vale il nuovo vantaggio azzurro sul 10-7, ma in chiusura arriva la seconda meta del Belgio, che torna davanti sul 14-10. Alla ripresa del gioco, però, l’Italia sfrutta la superiorità numerica per 2? a seguito del giallo ricevuto da Martin Marenne e torna in vantaggio al 12? con la meta di Marco Scalabrin, che vale il 15-14 per gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it
