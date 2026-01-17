Ruba il portafogli all' amico e preleva 1.880 euro

Nella giornata di venerdì, i carabinieri di Monte San Biagio hanno denunciato un uomo di 26 anni, originario del Ghana e residente a Roma, con l’accusa di aver sottratto il portafogli a un amico e prelevato 1.880 euro. L'indagine ha portato all’identificazione del presunto responsabile, che ora rischia conseguenze penali per il gesto compiuto.

Nella giornata di venerdì, i carabinieri di Monte San Biagio hanno denunciato un 26enne originario del Ghana ma residente a Roma. Il giovane è accusato di furto di portafogli e utilizzo indebito di uno strumento di pagamento, ai danni di un connazionale che lo ospitava a Monte San Biagio, presso la propria abitazione. Il giovane di 26 anni originario del Ghana, residente a Roma, avrebbe rubato il portafoglio del connazionale, approfittando della sua assenza, utilizzando in maniera fraudolenza il bancomat, prelevando in più occasioni (ma nella stessa giornata) somme di denaro per un totale di 1. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Ruba portafogli in tram. Finisce in manette mentre preleva i soldi Leggi anche: Ruba un portafoglio e preleva 2.000 euro al bancomat: 26enne arrestata a Spilamberto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’amico lo ospita, lui gli ruba portafogli e bancomat - Nella giornata di venerdì, a conclusione di una specifica attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Monte San Biagio hanno deferito in stato ... h24notizie.com

Ruba portafogli in tram. Finisce in manette mentre preleva i soldi - La Polizia venerdì ha arrestato in flagranza, un cittadino cubano di 32 anni, con precedenti per furto pluriaggravato che aveva commesso a bordo di un tram in centro e per indebito utilizzo di carte d ... msn.com

Borgo Valsugana, 20enne ruba il portafoglio da un'auto e preleva con il bancomat - Riguardava il furto del portafoglio lasciato incustodito all’interno della propria autovettura in ... rainews.it

Calci e pugni per rubare i portafogli: 5 arresti, due sono minori x.com

LATINA | Ruba un portafoglio all’interno di un furgone: denunciato un 30enne tunisino - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.