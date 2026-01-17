Ronzio nell’orecchio per 8-10% italiani ci sono nuove speranza per chi soffre di acufene

L’acufene, un ronzo persistente nell’orecchio, interessa circa l’8-10% della popolazione italiana. Sebbene invisibile, può influire significativamente sulla qualità della vita e sulla capacità lavorativa. Recenti studi e nuove terapie offrono speranze concrete per chi ne soffre, aprendo prospettive di miglioramento e gestione efficace di questa condizione.

(Adnkronos) – Da Caparezza a Piero Pelù, da Phil Collins a Sting. Sono tanti i cantanti che hanno sofferto o soffrono di un disturbo invisibile ma che quando colpisce può incidere molto sulla qualità della vita e sulla professione. E' l'acufene, un suono o rumore con carattere spesso persistente (fischio, ronzìo, fruscìo o cicalìo) percepito in assenza di una sorgente sonora esterna. A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Giancarlo Cianfrone, specialista in Otorinolaringoiatria e in Audiologia e già Ordinario della Sapienza Università di Roma, fondatore dell'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità (Airs) e del primo Centro Acufeni in Italia che ricorda come si tratti "di un disturbo che si origina all'interno della lunga e complessa rete nervosa uditiva; è molto diffuso, 8-10% nella media della popolazione, con punte del 50% tra gli esposti a rumore fortemente impattante con la salute uditiva, come i professionisti della musica e addetti a lavorazioni rumorose, e del 75% delle persone con ipoacusia neurosensoriale sia giovani che anziani".

