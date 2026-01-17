Roma | uscite di sicurezza ostruite e criticita’ antincendio sequestrati 3 club della movida

A Roma, tre club della movida sono stati sequestrati a causa di uscite di sicurezza ostruite e criticità antincendio. Le verifiche delle autorità hanno evidenziato irregolarità che compromettevano la sicurezza di clienti e staff, mettendo in luce l’importanza di rispettare le norme di prevenzione incendi e sicurezza nelle strutture pubbliche.

Dietro l’illuminazione scintillante, la musica coinvolgente e i cocktail raffinati serviti in tre dei club più esclusivi della vita notturna romana si celava un serio rischio per la sicurezza di clienti e personale. Questi locali, sebbene sviluppati su piani distinti, erano di fatto gestiti dalla medesima società, la quale deteneva una licenza unica per le attività di somministrazione e di intrattenimento danzante. A seguito di un blitz condotto dalla Polizia di Stato, è emerso un quadro allarmante di irregolarità diffuse e gravi carenze in materia di sicurezza antincendio. I controlli, effettuati dagli agenti della Divisione amministrativa della Questura, sono iniziati dalla sala da ballo situata nel seminterrato, dove gli agenti hanno riscontrato installazioni non conformi alla planimetria autorizzata dalla commissione comunale di vigilanza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: uscite di sicurezza ostruite e criticita’ antincendio, sequestrati 3 club della movida Leggi anche: Uscite d'emergenza ostruite e misure antincendio carenti, sequestrati tre club a Piazza Barberini Leggi anche: Uscite di sicurezza bloccate ed estintori assenti, sequestrati tre club della movida a Roma La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Uscite di sicurezza ostruite e misure anticendio carenti, sequestrati tre locali; Locali notturni: sequestrati dalla Polizia di Stato tre club della movida nel cuore della Capitale. Uscite di sicurezza ostruite, cambiamenti di destinazione d’uso e criticità antincendio. Sanzioni per migliaia di euro - Questura di Roma | Polizia di Stato; Chiusi e sequestrati tre club a Roma: movida rischiosa con porte di emergenza chiuse e estintori assenti; Stazione Termini, quel 'Triangolo delle Bermude' dove si muovono le gang straniere. Crans Montana, sequestrati tre club in Centro a Roma: uscite di sicurezza ostruite e criticità antincendio. I controlli su Clamore, Toy Room e White bar - A quasi tre settimane dalla strage di ragazzi nel locale Le Constellation, sono aumentati i controlli anche nei locali di Roma. msn.com

Crans Montana, sequestrati tre club esclusivi in Centro a Roma: uscite di sicurezza ostruite e criticità antincendio. Controlli su Clamore, Toy Room e White bar - A quasi tre settimane dalla strage di ragazzi nel locale Le Constellation, sono aumentati i controlli anche nei locali di Roma. msn.com

Uscite di sicurezza ostruite e misure anticendio carenti, sequestrati tre locali - Blitz degli agenti della Polizia di Stato in tre club del centro della Capitale. rainews.it

Roma, sequestrati i locali Toy Room, Clamore e White Bar: uscite di sicurezza ostruite e criticità antincendio. I controlli dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

Uscite di sicurezza ostruite, sequestrati 3 club della 'movida' a Roma. Sigilli a locale su più piani tra i più esclusivi della notte romana #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.