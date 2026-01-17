Roma | tre auto si scontrano su via Casilina un morto e un ferito

A Roma, un incidente stradale sulla via Casilina ha causato una vittima e un ferito. Tre veicoli sono stati coinvolti in un sinistro avvenuto all’alba all’altezza di via del Ponte della Catena. L’incidente evidenzia ancora una volta la pericolosità delle strade cittadine e la necessità di attenzione alla sicurezza stradale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Non si arresta la serie di tragici incidenti sulle strade di Roma. Un uomo di 61 anni ha perso la vita in un grave sinistro stradale avvenuto all’alba in via Casilina, precisamente all’altezza di via del Ponte della Catena. Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta la polizia locale del sesto gruppo Torri per effettuare i rilievi del caso e gestire la situazione. Secondo le prime ricostruzioni effettuate, nel sinistro sono stati coinvolti ben tre veicoli: in particolare, a seguito di uno scontro tra una Ford Fiesta e una Alfa Romeo, una terza auto, una Volkswagen Golf, sarebbe stata colpita successivamente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: tre auto si scontrano su via Casilina, un morto e un ferito Leggi anche: Incidente sulla Casilina: si scontrano tre automobilisti, morto un uomo Leggi anche: Terribile incidente all’alba su via Casilina: morto un uomo di 61 anni, ferito un 19enne Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tre auto e un mezzo pesante si scontrano sull'A4 a Verona: un ferito incastrato nel proprio veicolo. Incidente mortale sulla Casilina: tre auto coinvolte, muore un automobilista - Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina, sulla via Casilina, nella zona dei Due Leoni, periferia est di Roma. rainews.it

Incidente stradale a Roma: scontro fra tre auto sulla Casilina, un morto e un ferito - All'alba di sabato l'incidente all'altezza di via del Ponte della Catena. msn.com

Incidente sulla Casilina: si scontrano tre automobilisti, morto un uomo - Il sinistro nella zona dei Due Leoni, nella periferia est della Capitale. romatoday.it

Qualcuno di Roma che mi dice se possibile autorizzare auto sulle strisce blu e Ztl. Mi pare di sì ma ho provato sul sito e mi dice che l'auto non è registrata sul sito della motorizzazione (auto nuova) per la sosta blu mi dice che non sono residente ed in effetti no - facebook.com facebook

Incidente a Roma: scontro fra tre auto sulla via Casilina. Morto un 61enne, ferito un ragazzo di 19 anni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.