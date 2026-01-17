Roma | tentato furto nei garage di piazza Albania 34enne arrestato

Nella mattinata di ieri, residenti di piazza Albania hanno segnalato allarmati attività sospette nel garage condominiale. Sul posto, le forze dell'ordine sono intervenute e hanno arrestato un uomo di 34 anni, accusato di tentato furto. L’intervento ha permesso di interrompere un tentativo di intrusione, evidenziando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze di sicurezza per la tutela del patrimonio comune.

Nella mattinata di ieri, alcuni residenti di un condominio situato in piazza Albania hanno contattato il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza di rumori sospetti provenienti dal locale adibito a garage. In risposta a questa segnalazione, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti tempestivamente sul posto, dove hanno sorpreso un uomo intento a tentare di accedere all'interno di alcuni box auto. L'individuo, un romano di 34 anni con precedenti penali, è stato arrestato con l'accusa di tentato furto. Inoltre, è stato denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di una patente d'identità, emessa dalle autorità argentine, che è risultata rubata.

