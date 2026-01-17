Roma su Noa Lang | il Napoli fissa il prezzo e valuta le alternative

Il mercato invernale si sta concentrando su Noa Lang, con il Napoli che ha stabilito un prezzo di partenza e sta valutando altre opzioni. La possibilità di un trasferimento del giocatore o di alternative resta in discussione, mentre le trattative si intensificano. La situazione sarà monitorata nelle prossime settimane per comprendere gli sviluppi e le scelte della società azzurra.

Il mercato invernale si accende attorno a Noa Lang, diventato in pochi giorni uno dei nomi più chiacchierati della sessione. Arrivato al Napoli la scorsa estate con un investimento importante, l'esterno olandese ha visto progressivamente ridursi il proprio spazio nelle rotazioni e oggi figura tra i profili in uscita, come riportato dal Corriere dello Sport. In questo scenario si è inserita con decisione la Roma, che monitora la situazione valutando margini e formule. I giallorossi non sono però soli: dall'estero resta forte l'interesse del Galatasaray, mentre dalla Premier League si è mosso il Bournemouth, club che conosce bene il mercato italiano.

