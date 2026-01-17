Roma scomparsa Federica Torzullo | tracce nella cava di Anguillara

Roma, scomparsa Federica Torzullo: nelle ricerche condotte nella cava di Anguillara sono state trovate alcune tracce che potrebbero essere utili alle indagini. La vicenda è seguita con attenzione dalle autorità e dai media, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare per fare luce sulla scomparsa della donna. Le immagini delle ricerche sono state pubblicate dal

Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio e per il quale è indagato per omicidio il marito. In queste ore, come confermato da "Diario del giorno", le indagini dei RIS si stanno concentrando nei pressi di una Cava vicino ad Anguillara. Si tratta di un'ex cava ed è la discarica di materiali edili in cui si era già cercato subito dopo la denuncia di scomparsa di Federica Torzullo. Come sottolineato dall'inviata del programma di Rete 4, alcuni militari hanno scavato con delle pale di metallo sui cumuli di detriti per cercare qualcosa.

