Roma Lucca Siena e lista stupri nei bagni dei licei | non è vandalismo ma cultura del possesso

In diverse città italiane, tra Roma, Lucca e Siena, sono state segnalate scritte nei bagni dei licei con riferimenti a una “lista stupri” e nomi di studentesse. Questi episodi sollevano interrogativi sulla natura di tali comportamenti, spesso interpretati come espressione di una cultura del possesso piuttosto che di vandalismo. Analizzare queste situazioni è importante per comprendere le dinamiche sociali e promuovere un ambiente scolastico più consapevole e rispettoso.

Roma, Lucca, Siena. Tre città diverse, ma il messaggio è (ancora) sempre lo stesso: nei bagni dei licei compaiono scritte con la dicitura “ lista stupri ” accompagnate dai nomi di studentesse. Nel giro di pochi giorni, quello che poteva apparire come un episodio isolato, prende i contorni di un fenomeno che parla di emulazione, normalizzazione della violenza e di una cultura del possesso che arriva sempre più precoce. Quasi in contemporanea alla notizia di Siena, arriva un altro episodio: a La Spezia, uno studente di 18 anni muore dopo essere stato accoltellato in classe da un coetaneo, in un contesto legato a una ragazza, a una fotografia e a dinamiche di gelosia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Roma, Lucca, Siena e “lista stupri” nei bagni dei licei: non è vandalismo, ma cultura del possesso Leggi anche: Ancora una ‘lista stupri’ nei bagni del liceo, la denuncia a Siena Leggi anche: Lucca, “lista stupri” con 2 nomi di ragazze nei bagni del liceo scientifico Vallisneri, rappresentanti degli studenti: “Abominevole” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Siena, spunta una “lista stupri” nel bagno della scuola Sarrocchi; “Lista degli stupri”, elenco choc con i nomi delle studentesse trovato nel bagno della scuola; Lista stupri nei bagni di una scuola superiore; Supplenze 2026: segreterie scolastiche alla ricerca di insegnanti. Dopo i casi di Lucca e Roma compare una lista stupri nei bagni di un liceo di Siena - Una "lista stupri' comparsa e poi rimossa all'interno di un bagno dell'istituto Sarrocchi di Siena. msn.com

Siena, scoperta una nuova 'lista stupri' nel bagno di una scuola - Nuovo caso in un istituto tecnico senese: "Non sarà facile risalire ai responsabili ma insieme al personale scolastico stiamo facendo di tutto per individuarli e sanzionarli in maniera adeguata", ha ... tg24.sky.it

"Lista stupri" nei bagni di una scuola superiore - SIENA: La scritta con i nomi di alcune studentesse dell'istituto è stata immediatamente rimossa. toscanamedianews.it

Dopo Roma e Lucca, scoppia un caso "lista stupri" anche a Siena. Un elenco di nomi di studentesse sotto la vergognosa scritta è stato trovato mercoledì scorso in una parete di uno dei bagni del Sarrocchi, plesso composto da un istituto e da un liceo che si tro - facebook.com facebook

#Lucca- #Dovbyk, lo scambio sull'asse #Roma- #Napoli è ancora in piedi: gli aggiornamenti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.