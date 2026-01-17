Roma i convocati per Torino | out El Shaarawy e Bailey

La Roma ha annunciato i convocati per la partita contro il Torino, con alcune assenze importanti. El Shaarawy e Bailey sono infatti esclusi dalla lista, mentre la rosa ufficiale sarà disponibile per la sfida. La squadra si prepara ad affrontare l’incontro, con attenzione alle scelte di Gasperini e alle possibili variazioni dell’ultimo momento.

Convocazioni ufficiali in casa Roma. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista per la sfida contro il Torino, con tre assenze pesanti dell'ultima ora. Restano fuori Stephan El Shaarawy per un'infiammazione al tendine d'Achille e Evan Ferguson, che non recupera. Forfait anche per Leon Bailey, fermato da un'indisposizione improvvisa. Scelte obbligate, dunque, soprattutto nel reparto offensivo. Convocati Roma. Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny. Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi. Centrocampisti: Koné, Cristante, Pisilli, Pellegrini. Attaccanti: Soulé, Dybala, Arena, Vaz, Malen.

