Roma graziati gli attivisti che bloccarono via Appia Nuova | Il fatto non sussiste

A Roma, 21 attivisti di Ultima Generazione sono stati assolti dalle accuse di interruzione di pubblico servizio aggravata per il blitz del 24 aprile 2023 in via Appia Nuova. La decisione del Tribunale di Roma ha riconosciuto l’assenza di sussistenza dei fatti contestati, confermando di fatto il pronunciamento di “il fatto non sussiste”. La vicenda evidenzia le questioni legate alla partecipazione civile e alla tutela ambientale.

Graziati, ancora una volta, gli attivisti per il clima di Ultima Generazione. Giovedì, presso il Tribunale di Roma, 21 ambientalisti imputati per il blitz messo in atto il 24 aprile del 2023 in via Appia Nuova, a Roma, sono stati assolti da tutte le accuse di interruzione di pubblico servizio aggravata. Al termine dell'udienza, il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste. Tradotto: il gruppetto di militanti che ha occupato la strada sedendosi a terra e impedito ai mezzi di transitare non ha causato alcun disagio. Difficile, però, immaginare che i romani che quella mattina sono rimasti "in trappola" la pensassero allo stesso modo.

