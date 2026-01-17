Roma gelata Zirkzee in Serie A | se lo prende la rivale italiana

Roma gelata, Zirkzee in Serie A: se lo prende la rivale italiana Il nome di Joshua Zirkzee continua a essere al centro delle discussioni di mercato in Serie A. L'olandese, che ha attirato l'interesse di diversi club italiani, non sembra più solo un obiettivo della Roma. La sua presenza in campionato potrebbe diventare motivo di interesse e valutazioni da parte delle squadre concorrenti, rendendo il suo futuro ancora incerto e ricco di possibilità.

Il nome di Joshua Zirkzee resta sempre vivo per quello che riguarda il calciomercato in Serie A con l’olandese che non piace solamente alla Roma. Salutato il Bologna nell’estate del 2024 dopo aver conquistato l’accesso alla Champions League, Joshua Zirkzee si è trasferito al Manchester United dove è riuscito a far vedere il suo talento solo in alcune occasioni. Zirkzee verso una rivale della Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Cercato dal Milan in maniera decisa nell’estate che poi decise di trasferirsi al Manchester United, Joshua Zirkzee è stato accostato a diverse big italiane negli ultimi mesi, dal Napoli all’Inter, passando per la Roma che da inizio gennaio sta facendo sul serio per provare ad assicurarsi la punta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma gelata, Zirkzee in Serie A: se lo prende la rivale italiana Leggi anche: Miretti dice addio alla Juventus, colpo in Serie A: se lo prende la rivale Leggi anche: Roma, cresce la tensione per Zirkzee: Gasperini lo vuole subito, lo United prende tempo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Passeggero Raspadori last call. Zirkzee salta. Gasperini scherza su Zirkzee: "Malen è il titolare in nazionale, non lui" - Dopo la conferenza stampa, il tecnico della Roma ha voluto rispondere ai giornalisti sul possibile arrivo dell'attaccante dello United: "Non abbiamo preso... msn.com

Zirkzee alla Roma subito, il Manchester blocca tutto: le parole di Amorim gelano i tifosi - La Roma ha da tempo individuato il proprio obiettivo di mercato per rafforzare l’attacco, a Trigoria tutti hanno le idee chiare: il ds Massara e il tecnico ... corrieredellosport.it

Dragusin chiama, Zirkzee salta, Raspadori in arrivo: calciomercato Roma, Massara in diretta - Gennaio è sempre un mese particolare, che costringe le squadre di Serie A a guardare con un occhio al campo e l'altro al mercato. tuttosport.com

CALCIOMERCATO ROMA, RASPADORI ATTENDE IL NAPOLI Doccia gelata su Giacomo Raspadori alla Roma che arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta il quotidiano 'AS', l'azzurro starebbe aspettando il Napoli. I partenopei affondere - facebook.com facebook

