La situazione a Trigoria rimane incerta, con il futuro di Evan Ferguson ancora da definire. L’infortunio di Artem Dovbyk ha costretto la Roma a riconsiderare le strategie offensive, aprendo spazio a possibili cambiamenti. Ferguson, finora considerato un elemento stabile, non è ancora completamente fuori discussione. La sfida tra Roma e Celtic si presenta ancora aperta, con entrambe le squadre pronte a intervenire sul mercato.

Scenario ancora aperto a Trigoria. Il futuro di Evan Ferguson non è blindato, nonostante l’infortunio di Artem Dovbyk che ha costretto la Roma a rivedere le rotazioni offensive. Nelle ultime ore si è mosso con decisione il Celtic, che spinge per portare l’attaccante irlandese già a gennaio. Ferguson, in prestito ai giallorossi ma di proprietà del Brighton & Hove Albion, resta un profilo molto apprezzato a Glasgow e l’ipotesi di una partenza non è esclusa. Il quadro è fluido. La Roma valuta l’impatto dell’assenza di Dovbyk, il Celtic accelera, il Brighton osserva. Nessuna decisione definitiva, ma il dossier Ferguson è entrato nella fase calda. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Ferguson non è intoccabile: il Celtic spinge

Leggi anche: Celtic-Roma 0-3: la doppietta di Ferguson regala il secondo successo a Glasgow

Leggi anche: Celtic-Roma, Pisilli: “Partita importante. Abbiamo fiducia in Ferguson”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Roma, le ultime da Trigoria: come procede il recupero di Ferguson - Da Trigoria arrivano segnali confortanti, al netto delle assenze già messe in conto di Dybala e Dovbyk: Ferguson, infatti, continua ad allenarsi in gruppo e ha smaltito totalmente l’infortunio. corrieredellosport.it

Futuro Ferguson, scenario aperto Il futuro di Evan Ferguson alla Roma resta in bilico. Secondo l’Irish Independent, sul centravanti irlandese si è inserito con forza il Celtic, pronto a muoversi già a gennaio. La situazione, però, è legata anche all’infortunio di - facebook.com facebook

Coppa Italia: Gasperini ritrova Bailey e Ndicka, assente Ferguson. Roma, emergenza in attacco, out Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi #ANSA x.com