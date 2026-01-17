Roma Femminile-Sassuolo | biglietti in vendita

Sono disponibili i biglietti per la partita tra Roma Femminile e Sassuolo Women, in programma domenica 18 gennaio alle 12:30 allo Stadio Tre Fontane. I tifosi interessati possono acquistare i biglietti per assistere all’incontro, valido per il campionato di Serie A femminile. È possibile prenotare online o presso i punti vendita autorizzati.

Biglietti in vendita per il prossimo appuntamento casalingo. La Roma Femminile affronterà il Sassuolo Women domenica 18 gennaio alle 12:30 allo Stadio Tre Fontane. Il club giallorosso ha annunciato l'apertura della vendita tramite un post su X, con promozioni dedicate agli Under 10. Non solo: chi sarà presente al Tre Fontane potrà acquistare in loco i biglietti per Roma–Milan del 25 gennaio all'Olimpico a prezzo dedicato.

