Roma e Napoli incroci di mercato in attacco | Lang e Ferguson al centro
Roma e Napoli, due club con obiettivi simili, si concentrano sul mercato di gennaio per rafforzare le proprie linee offensive. Lang e Ferguson rappresentano le principali novità in attacco, con strategie diverse ma convergenti nel cercare soluzioni rapide ed efficaci. In questa fase, le mosse di entrambe le società sono fondamentali per migliorare le prestazioni e affrontare al meglio il prosieguo della stagione.
Il calciomercato di gennaio entra in una fase calda e mette in relazione, seppur su binari diversi, le strategie di Roma e Napoli, entrambe alla ricerca di soluzioni offensive immediate. Due dossier separati, ma emblematici di un mese destinato a muovere equilibri e priorità: da una parte l’interesse giallorosso per Noa Lang, dall’altra l’attenzione azzurra per Evan Ferguson, complici esigenze contingenti e opportunità di mercato. Roma, Lang entra nel mirino. La Roma ha avviato valutazioni concrete su Noa Lang, esterno offensivo classe 1999 acquistato appena sei mesi fa per una cifra importante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma Neres e Lang, Gasperini sorprende con Ferguson
Leggi anche: Roma, l’attacco al centro del mercato: Massara accelera
Napoli, Conte e Simone Inzaghi da rivali ad alleati: Lucca sblocca il mercato, ecco il nuovo bomber; Coppa Italia, gli ottavi: Fiorentina-Como su Mediaset; Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro; Impallomeni: Inter squadra d'elite, ma il Napoli è più predisposto al testa a testa.
Roma e Napoli, la mossa a sorpresa: Ferguson per Lang! Ma il Galatasaray... - Il Manchester United al momento non riapre per Zirkzee e Massara si tuffa sull’esterno olandese del Napoli: Conte è disposto a darlo ... msn.com
Raspadori, che intrigo di mercato! Il Napoli pensa al clamoroso ritorno: la mossa dei partenopei che ha indispettito la Roma - Il Napoli pensa al clamoroso ritorno: la mossa dei partenopei che ha indispettito la Roma Quello che sembrava un affare in dirittura d’arrivo rischia di trasformarsi ... calcionews24.com
Napoli e Roma: i destini di Lucca e Dovbyk potrebbero incrociarsi - Da quel che si sa, se ne sta parlando, poi, certo, bisognerebbe mettere a posto prima un po' di ... ilnapolionline.com
Clamoroso Noa #Lang, offerta della Roma. Il Napoli fissa il prezzo del cartellino Leggi qui areanapoli.it/share/618467/ - facebook.com facebook
#A1 #RomaNapoli dalle ore 22.00 del #15gennaio alle ore 06.00 del #16gennaio #Lavori di pavimentazione chiuso svincolo #Ferentino in uscita per chi proviene da Napoli in entrata verso Roma shorturl.at/XG7TH #viabiliLAZ x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.