Roma e Napoli incroci di mercato in attacco | Lang e Ferguson al centro

Roma e Napoli, due club con obiettivi simili, si concentrano sul mercato di gennaio per rafforzare le proprie linee offensive. Lang e Ferguson rappresentano le principali novità in attacco, con strategie diverse ma convergenti nel cercare soluzioni rapide ed efficaci. In questa fase, le mosse di entrambe le società sono fondamentali per migliorare le prestazioni e affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

Il calciomercato di gennaio entra in una fase calda e mette in relazione, seppur su binari diversi, le strategie di Roma e Napoli, entrambe alla ricerca di soluzioni offensive immediate. Due dossier separati, ma emblematici di un mese destinato a muovere equilibri e priorità: da una parte l’interesse giallorosso per Noa Lang, dall’altra l’attenzione azzurra per Evan Ferguson, complici esigenze contingenti e opportunità di mercato. Roma, Lang entra nel mirino. La Roma ha avviato valutazioni concrete su Noa Lang, esterno offensivo classe 1999 acquistato appena sei mesi fa per una cifra importante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

