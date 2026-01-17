Roma e Napoli incroci di mercato in attacco | Lang e Ferguson al centro

Da sololaroma.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma e Napoli, due club con obiettivi simili, si concentrano sul mercato di gennaio per rafforzare le proprie linee offensive. Lang e Ferguson rappresentano le principali novità in attacco, con strategie diverse ma convergenti nel cercare soluzioni rapide ed efficaci. In questa fase, le mosse di entrambe le società sono fondamentali per migliorare le prestazioni e affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

Il calciomercato di gennaio entra in una fase calda e mette in relazione, seppur su binari diversi, le strategie di Roma e Napoli, entrambe alla ricerca di soluzioni offensive immediate. Due dossier separati, ma emblematici di un mese destinato a muovere equilibri e priorità: da una parte l’interesse giallorosso per Noa Lang, dall’altra l’attenzione azzurra per Evan Ferguson, complici esigenze contingenti e opportunità di mercato. Roma, Lang entra nel mirino. La Roma ha avviato valutazioni concrete su Noa Lang, esterno offensivo classe 1999 acquistato appena sei mesi fa per una cifra importante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma e napoli incroci di mercato in attacco lang e ferguson al centro

© Sololaroma.it - Roma e Napoli, incroci di mercato in attacco: Lang e Ferguson al centro

Leggi anche: Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma Neres e Lang, Gasperini sorprende con Ferguson

Leggi anche: Roma, l’attacco al centro del mercato: Massara accelera

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli, Conte e Simone Inzaghi da rivali ad alleati: Lucca sblocca il mercato, ecco il nuovo bomber; Coppa Italia, gli ottavi: Fiorentina-Como su Mediaset; Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro; Impallomeni: Inter squadra d'elite, ma il Napoli è più predisposto al testa a testa.

roma napoli incroci mercatoRoma e Napoli, la mossa a sorpresa: Ferguson per Lang! Ma il Galatasaray... - Il Manchester United al momento non riapre per Zirkzee e Massara si tuffa sull’esterno olandese del Napoli: Conte è disposto a darlo ... msn.com

roma napoli incroci mercatoRaspadori, che intrigo di mercato! Il Napoli pensa al clamoroso ritorno: la mossa dei partenopei che ha indispettito la Roma - Il Napoli pensa al clamoroso ritorno: la mossa dei partenopei che ha indispettito la Roma Quello che sembrava un affare in dirittura d’arrivo rischia di trasformarsi ... calcionews24.com

Napoli e Roma: i destini di Lucca e Dovbyk potrebbero incrociarsi - Da quel che si sa, se ne sta parlando, poi, certo, bisognerebbe mettere a posto prima un po' di ... ilnapolionline.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.