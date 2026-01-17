Roma blocco del traffico qual è la Fascia Verde?

La Fascia Verde di Roma è un'area delimitata all’interno della città in cui vengono adottate restrizioni al traffico, in particolare durante i periodi di blocco antismog. Questa misura mira a ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria, limitando l’accesso ai veicoli più inquinanti. Conoscere le zone e le modalità di applicazione della Fascia Verde è importante per chi si sposta in città, rispettando le normative ambientali in vigore.

A Roma, la "Fascia Verde" è un'area specifica della città all'interno della quale vengono applicate limitazioni al traffico per i veicoli più inquinanti, soprattutto durante i blocchi antismog. I confini della Fascia Verde sono più ampi rispetto all'anello ferroviario e includono: Gran parte del territorio dentro il Grande Raccordo Anulare (GRA), escludendo le aree più periferiche.. Zone come l'EUR, Monteverde, Trastevere, San Giovanni, Montesacro, Parioli, Prati, e altre aree centrali e semicentrali.. Non comprende: L'autostrada Roma-Fiumicino. Il Grande Raccordo Anulare stesso. Le zone più esterne come Acilia, Casal Palocco, Ostia, e molte zone al di fuori del GRA.

