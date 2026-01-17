Roma | blitz in zona Cornelia 4 arresti e 5 denunce

Nella zona di Cornelia, a Roma, si è conclusa un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia di altre cinque. L’intervento, mirato a garantire la sicurezza pubblica, ha coinvolto diverse forze dell’ordine e ha visto l’intervento in territorio urbano. L’evento evidenzia l’impegno delle autorità nel mantenere l’ordine e la legalità nella capitale.

Un’operazione di grande rilevanza si è svolta nella zona di Cornelia, a Roma, portando all’arresto di quattro persone e alla denuncia di cinque individui. I Carabinieri della stazione di Roma Madonna del Riposo, affiancati dai colleghi della compagnia di Roma San Pietro e supportati dai militari della terza sezione motociclisti e dalla Cio dell’ottavo reggimento “Lazio”, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Aurelio, focalizzandosi in particolare sull’area di Cornelia. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, dott. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

