Roma Baldanzi in uscita | il Genoa alza l’offerta

Roma sta pianificando le operazioni di uscita dalla rosa, con particolare attenzione a ridurre il numero di giocatori disponibili. Tra i giocatori potenzialmente in partenza c’è Tommaso Baldanzi, che potrebbe trasferirsi al Genoa, che ha recentemente aumentato l’offerta. La società giallorossa valuta le proposte e le opportunità di mercato, mantenendo un occhio alle esigenze tecniche e finanziarie.

Operazioni in uscita a Trigoria. La Roma lavora allo sfoltimento della rosa e tra i nomi destinati a muoversi c'è Tommaso Baldanzi, finito nel mirino del Genoa. Il club ligure ha cambiato passo nelle ultime ore: non più un prestito secco, ma una proposta strutturata che prevede prestito oneroso con diritto di riscatto. La valutazione fissata per l'eventuale acquisto definitivo si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Un segnale chiaro della volontà di andare fino in fondo. Per la Roma l'operazione avrebbe un doppio effetto: liberare spazio in rosa e creare margini per nuovi innesti. Baldanzi è apprezzato da Daniele De Rossi, che lo considera funzionale al progetto rossoblù.

