Roma Assemblea M5S Lazio | su sanità mettere al centro persone non malattia

L’Assemblea del M5S Lazio a Roma ha evidenziato l’importanza di mettere al centro delle politiche sanitarie le persone, non solo le malattie. Il progetto “Cure e Assistenza in Rete” mira a garantire un’assistenza oncologica più completa e diffusa, migliorando l’accesso alle cure e la qualità della vita dei pazienti. Un approccio orientato a valorizzare il ruolo dei cittadini nel percorso di cura, promuovendo un sistema sanitario più equo e efficiente.

Il progetto "Cure e Assistenza in Rete" si propone di offrire ai pazienti affetti da patologie oncologiche un'assistenza non solo completa, ma anche capillare. Ricevere le cure oncologiche, integrate con terapie complementari, direttamente nei presidi territoriali di prossimità – è quanto sottolineano i promotori dell'iniziativa – significa garantire a tutti i pazienti pari opportunità di accesso all'assistenza sanitaria. È fondamentale che ogni cittadino, indipendentemente dalla propria condizione geografica, possa usufruire di un supporto adeguato e tempestivo. Valerio Novelli e Adriano Zuccalà, i rappresentanti del progetto, concludono affermando: "Per noi, la salute e il benessere dei cittadini, così come l'implementazione di un servizio sanitario regionale efficiente, sono priorità assolute.

