Rogo a Le Constellation di Crans-Montana la procura chiede 400mila franchi di cauzione per liberare i coniugi Moretti

La procura di Crans-Montana ha richiesto una cauzione di 400mila franchi svizzeri per la liberazione dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, coinvolti nel recente incendio alle Le Constellation. La misura mira a garantire la loro presenza durante il procedimento giudiziario. La decisione sarà valutata nelle prossime ore, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul caso.

La libertà potrebbe costare a Jacques e Jessica Moretti 400mila franchi svizzeri, circa 430mila euro. A tanto ammonta la cauzione che la procura generale di Sion ha chiesto per i proprietari del Constellation di Crans-Montana, indagati per omicidio, lesioni e incendio colposo dopo il rogo di Capodanno, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. In attesa che il Tribunale di garanzia si pronunci, definendo anche quali misure cautelare applicare, come per esempio il braccialetto elettronico, l'uomo rimane in carcere, mentre la moglie è sottoposta all'obbligo di firma e al divieto di espatrio, avendo dovuto anche consegnare anche il passaporto.

