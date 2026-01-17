Rocco Commisso morto il presidente della Fiorentina aveva 76 anni | Si è spento dopo un lungo periodo di cure

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è deceduto negli Stati Uniti all’età di 76 anni, dopo un periodo di cure. La notizia è stata confermata dalla società, segnando la fine di un'importante figura nel mondo del calcio italiano. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per i tifosi e gli appassionati di calcio, che ricordano il suo impegno e la sua passione per il club.

Addio a Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina è morto negli Stati Uniti all'età di 76 anni. A renderlo noto un comunicato della società viola: «Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa». Nato il 25 novembre del 1949 a Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), a 12 anni parte con mamma e due sorelle alla volta dell'America per raggiungere papà Giuseppe, falegname in Pennsylvania. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Rocco Commisso morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: «Si è spento dopo un lungo periodo di cure» Leggi anche: È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: aveva 76 anni Leggi anche: Rocco Commisso, morto a 76 anni il presidente della Fiorentina Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente; È morto Rocco Commisso, la Fiorentina piange il suo Presidente; Fiorentina, è morto il presidente Rocco Commisso; È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: "Ci mancherai sempre" - La notizia l'ha data il club viola con un comunicato in cui sono presenti le parole della famiglia e quelle di Mediacom. corrieredellosport.it

Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: «Si è spento dopo un lungo periodo di cure» - Il presidente della Fiorentina è morto negli Stati Uniti all'età di 76 anni. ilgazzettino.it

Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: calcio in lutto - Il club ha annunciato la triste scomparsa del suo patron: "Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato" ... msn.com

La Fiorentina comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. - facebook.com facebook

Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiore x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.