Rocco Commisso la sua famiglia | la moglie Catherine i figli Marisa e Giuseppe E’ loro ora il futuro delle aziende

Rocco Commisso, insieme alla moglie Catherine e ai figli Marisa e Giuseppe, rappresenta il nucleo familiare che guida il futuro delle sue aziende. A Firenze, nel gennaio 2026, si evidenzia un rapporto di cura e fiducia, con una madre attenta e i figli pronti a prendere le redini. Questa dinamica familiare sottolinea l’importanza di un equilibrio tra affetto e responsabilità nel percorso imprenditoriale.

Firenze, 17 gennaio 2026 – Una madre sempre presente con i figli. Apprensiva, come una mamma deve essere, ma conscia del fatto che debbano vivere la loro vita. Così si raccontava a La Nazione Catherine Commisso, moglie di Rocco Commisso, il patron della Fiorentina morto a 76 anni in seguito a una malattia. E' nelle sue mani, e in quelle dei figli Joseph e Marisa, il futuro del patrimonio Commisso. Che comprende l'azienda statunitense Mediacom e la Fiorentina. E' di otto miliardi il patrimonio della famiglia. Catherine è originaria di Siderno Marina. E' proprio in Calabria che conobbe, ancora ragazzina, Rocco.

