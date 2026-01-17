Robot da compagnia e schermi trasformisti | le stranezze del CES 2026
Al CES 2026 di Las Vegas, tra le novità su chip e intelligenza artificiale, si sono fatti notare anche alcuni dispositivi insoliti. Prototipi e oggetti ibridi hanno mostrato come la tecnologia stia evolvendo, spesso puntando a soluzioni innovative o semplicemente curiose. Questa manifestazione continua a rappresentare un punto di osservazione importante sul futuro delle tecnologie di consumo e delle loro applicazioni quotidiane.
AGI - Al CES 2026 di Las Vegas non sono mancati i grandi annunci su chip e intelligenza artificiale, ma a rubare la scena – come da tradizione – sono state le idee più curiose: prototipi, ibridi e oggetti “quasi inutili” che però raccontano bene dove sta andando la tecnologia. Tra robot domestici con ambizioni (e qualche eccesso), schermi che cambiano forma e gadget pensati per far parlare di sé, la fiera ha messo in vetrina un futuro a tratti pratico e a tratti surreale. Quando l'IA incontra i giocattoli. La categoria più “CES” di tutte resta quella dei robot-companion: non proprio elettrodomestici, non proprio giocattoli, ma presenze da casa o da scrivania. 🔗 Leggi su Agi.it
#Robotics | below Una delegazione della Japan Science and Technology Agency (JST) in visita alla Scuola Sant’Anna per rafforzare la collaborazione scientifica nel campo della #robotica. Tra i temi dell'incontro robot sociali e da compagnia, dis - facebook.com facebook
L’IA lascia gli schermi e diventa compagna quotidiana: dal CES 2026 robot “amici” e nuovi dilemmi etici. #AI #Robotica #CES2026 x.com
