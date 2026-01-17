Al CES 2026 di Las Vegas, tra le novità su chip e intelligenza artificiale, si sono fatti notare anche alcuni dispositivi insoliti. Prototipi e oggetti ibridi hanno mostrato come la tecnologia stia evolvendo, spesso puntando a soluzioni innovative o semplicemente curiose. Questa manifestazione continua a rappresentare un punto di osservazione importante sul futuro delle tecnologie di consumo e delle loro applicazioni quotidiane.

AGI - Al CES 2026 di Las Vegas non sono mancati i grandi annunci su chip e intelligenza artificiale, ma a rubare la scena – come da tradizione – sono state le idee più curiose: prototipi, ibridi e oggetti “quasi inutili” che però raccontano bene dove sta andando la tecnologia. Tra robot domestici con ambizioni (e qualche eccesso), schermi che cambiano forma e gadget pensati per far parlare di sé, la fiera ha messo in vetrina un futuro a tratti pratico e a tratti surreale. Quando l'IA incontra i giocattoli. La categoria più “CES” di tutte resta quella dei robot-companion: non proprio elettrodomestici, non proprio giocattoli, ma presenze da casa o da scrivania. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Robot da compagnia e schermi trasformisti: le stranezze del CES 2026

Leggi anche: Samsung al CES 2026: tra schermi trasparenti, TV enormi e IA ovunque

Leggi anche: Roborock al CES 2026: ora il robot aspirapolvere pulisce anche le scale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Robot da compagnia e schermi trasformisti: le stranezze del CES 2026 - Al CES 2026 di Las Vegas non sono mancati i grandi annunci su chip e intelligenza artificiale, ma a rubare la scena – come da tradizione – sono state le idee più curiose: prototipi, ibridi e ogg ... msn.com