Robot-avatar per anziani dal Giappone a Pontedera Il progetto della Sant’Anna | Per il welfare del futuro

Un progetto innovativo della Sant’Anna di Pontedera introduce robot-avatar controllati a distanza, pensati per migliorare la qualità di vita degli anziani. Questa tecnologia consente loro di comunicare e interagire con il mondo esterno in modo più autonomo, rappresentando una possibile soluzione per il welfare del futuro. L’idea nasce in Giappone e si sta sviluppando con l’obiettivo di offrire nuovi strumenti di supporto alle persone anziane.

Pontedera, 17 gennaio 2026 – Robot-avatar controllati a distanza per consentire agli anziani di interagire con il mondo esterno. Un passo avanti verso il futuro che parte dal Giappone e fa tappa a. Pontedera. Una delegazione dell'Agenzia per la scienza e la tecnologia giapponese (Jst), ente del governo nipponico, è andata infatti in visita al dipartimento di Biorobotica della Scuola Sant'Anna a Pontedera per rafforzare la collaborazione scientifica nel campo della robotica, soprattutto per il welfare della popolazione fragile. Nuovo robot chirurgico. Interventi meno invasivi al San Giuseppe: "Precisione ed efficacia" Proprio attraverso la Jst, infatti, Tokyo sta promuovendo una serie di programmi di ricerca "altamente visionari", noti come 'Moonshot' (ossia che puntano alla Luna, metafora per far capire l'ambizione), dove un ruolo centrale è occupato dal progetto dedicato allo sviluppo di avatar robotici.

