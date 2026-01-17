Robinio Vaz scelto il 78 | la storia dietro al numero di maglia del francese

Robinio Vaz, recentemente annunciato dalla Roma, ha deciso di indossare il numero 78. Questa scelta, comunicata sui canali ufficiali del club, rappresenta un dettaglio importante nel suo percorso con la maglia giallorossa. Di seguito, esploreremo il significato e le motivazioni dietro questa selezione, fornendo un quadro chiaro e preciso sulla storia collegata a questa numerazione.

Robinio Vaz, annunciato sui social ufficiali della Roma nella giornata di mercoledì, ha scelto il numero 78 per la sua avventura in giallorosso. Un numero tutt’altro che casuale per il classe 2007 francese, una scelta che rivendica il senso di appartenenza alle sue origini, per non dimenticare mai dove la sua carriera ha avuto inizio. Da Mantes la Jolie a Trigoria: la scelta del numero 78 di Robinio Vaz. Scegliere il numero di maglia non è mai un momento banale nella carriera di un calciatore. Ci sono nomi che hanno reso iconici numeri che prima, non avevano grande valore, trasformandoli in veri simboli di identità e leggenda. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

