Roberto Vecchioni rivolge un messaggio ai giovani, invitandoli a non correre senza sosta ma a dedicare tempo all’ascolto e alla riflessione. Suggerisce di valorizzare le radici e il passato per comprendere meglio il presente, sottolineando l’importanza di vivere il mondo condividendo esperienze con gli altri. Un invito alla calma e alla consapevolezza, per affrontare il futuro con maggiore equilibrio e saggezza.

Milano, 17 gennaio 2026 – “Il mio è un invito alle nuove generazioni di non procedere in accelerazione, ma di soffermarsi sull’ascolto e coltivare l’antico per comprendere il presente”. È l’intento di un grande artista capace di usare il linguaggio per creare mondi e storie indimenticabili e appassionate, tra libri, canzoni e lezioni: Roberto Vecchioni. Con l’uscita del suo ultimo saggio ’L’Orso bianco era nero. Storia e leggenda della parola ’, in abbinamento al vinile 45 giri con i brani ’Parola’ e ’Vai, ragazzo’ tratti dall’album ’L’Infinito’. Un’occasione per far innamorare della parola, mezzo di libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roberto Vecchioni, messaggio ai giovani: “Non state soli, vivete il mondo insieme agli altri”

