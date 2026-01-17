Roberta Capua condivide il dolore per la perdita improvvisa dell’ex marito Stefano Cassoli. In un’intervista sincera, racconta il suo percorso di lutto, i ricordi condivisi e la forza necessaria per affrontare questa difficile prova. Con parole misurate e emozioni profonde, Roberta si apre sul momento che ha segnato la sua vita, offrendo uno sguardo autentico e riflessivo su un’esperienza di grande sofferenza.

L’intervista intensa in cui Roberta Capua si confida sulla perdita improvvisa dell’ex marito Stefano Cassoli e condivide il dolore, i ricordi e la forza per andare avanti Hai mai sentito un dolore che ti spezza il fiato? È questo il racconto che Roberta Capua ha portato in televisione, svelando con voce ferma e occhi pieni di emozione ciò che è successo quel giorno che ha cambiato la sua vita. Davanti a Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha raccontato per la prima volta in tv la tragica morte dell’ex marito, l’imprenditore Stefano Cassoli. Stefano, colto da un malore lo scorso maggio, cadde battendo violentemente la testa. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Roberta Capua in lacrime: il dramma della morte dell’ex marito Stefano Cassoli

Leggi anche: Roberta Capua e il dolore per la morte dell’ex marito Stefano: “Ci siamo sentiti il giorno prima dell’incidente”

Leggi anche: Roberta Capua, il dolore per l’ex marito: “È morta la persona più importante della mia vita”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roberta Capua in lacrime: il dramma della morte dell’ex marito Stefano Cassoli

Roberta Capua e il dramma del marito morto: l'incidente fatale - facebook.com facebook