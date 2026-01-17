Roberta Capua il dolore per la morte dell’ex marito Stefano Cassoli | ‘Nostro figlio doveva festeggiare il diploma’

Roberta Capua ha recentemente condiviso a Verissimo il dolore per la perdita improvvisa dell’ex marito Stefano Cassoli, scomparso nel 2025 all’età di 58 anni. La presentatrice ha parlato del lutto e di come questa perdita abbia colpito profondamente la loro famiglia, in particolare in un momento importante come il prossimo diploma del loro figlio, che avrebbe dovuto festeggiare.

A Verissimo il racconto del lutto improvviso e doloroso. Ospite a Verissimo, Roberta Capua ha condiviso il dolore per la scomparsa dell'ex marito Stefano Cassoli, morto improvvisamente nel 2025 a 58 anni. "È stato davvero difficile da accettare. Ci ha lasciati senza fiato", ha raccontato la conduttrice. Secondo la ricostruzione, Cassoli ha avuto un malore improvviso e cadendo ha sbattuto la testa, rimanendo in coma per alcuni giorni prima di morire. Il legame con il figlio Leonardo e il senso della vita. Nonostante la separazione dal 2024, Capua definisce Cassoli come "il padre di Leonardo e l'uomo più importante della mia vita.

