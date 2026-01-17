Roberta Capua e il dolore per la morte dell’ex marito Stefano | Ci siamo sentiti il giorno prima dell’incidente

Roberta Capua ha condiviso a Verissimo il dolore per la perdita dell’ex marito Stefano Cassoli, scomparso improvvisamente. Nel racconto, la conduttrice ha ricordato il loro ultimo contatto telefonico, evidenziando il forte legame che li univa. La sua testimonianza offre uno sguardo intimo e rispettoso sulla tragedia, sottolineando l’importanza dei momenti condivisi con Stefano, padre del loro figlio Leonardo.

Roberta Capua, il dolore per l'ex marito: "È morta la persona più importante della mia vita" - Roberta Capua, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del dolore per la scomparsa dell'ex marito e padre di suo figlio, Stefano Cassoli. adnkronos.com

«Sono pronta a raccontarmi senza filtri. » È con queste parole che Roberta Capua si prepara a sedersi di fronte a Silvia Toffanin nel nuovo appuntamento di Verissimo, previsto per sabato 17 gennaio 2026 su Canale 5. Silvia Toffanin torna a guidare una punt - facebook.com facebook

