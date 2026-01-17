Roberta Capua e il dolore per la morte dell’ex marito Stefano | Ci siamo sentiti il giorno prima dell’incidente

Roberta Capua ha condiviso a Verissimo il dolore per la perdita dell’ex marito Stefano Cassoli, scomparso improvvisamente. Nel racconto, la conduttrice ha ricordato il loro ultimo contatto telefonico, evidenziando il forte legame che li univa. La sua testimonianza offre uno sguardo intimo e rispettoso sulla tragedia, sottolineando l’importanza dei momenti condivisi con Stefano, padre del loro figlio Leonardo.

A Verissimo il racconto straziante di Roberta Capua sulla scomparsa improvvisa di Stefano Cassoli, padre di suo figlio Leonardo: “Era l’uomo più importante della mia vita. Nonostante la separazione, il nostro legame era rimasto unico”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

