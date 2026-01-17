Roberta Capua e il dolore per la morte dell’ex marito Stefano | Ci siamo sentiti il giorno prima dell’incidente
Roberta Capua ha condiviso a Verissimo il dolore per la perdita dell’ex marito Stefano Cassoli, scomparso improvvisamente. Nel racconto, la conduttrice ha ricordato il loro ultimo contatto telefonico, evidenziando il forte legame che li univa. La sua testimonianza offre uno sguardo intimo e rispettoso sulla tragedia, sottolineando l’importanza dei momenti condivisi con Stefano, padre del loro figlio Leonardo.
A Verissimo il racconto straziante di Roberta Capua sulla scomparsa improvvisa di Stefano Cassoli, padre di suo figlio Leonardo: “Era l’uomo più importante della mia vita. Nonostante la separazione, il nostro legame era rimasto unico”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Roberta Capua, il dolore per l’ex marito: “È morta la persona più importante della mia vita”
Leggi anche: Chi era l’ex marito di Roberta Capua, morto in un incidente, e padre del figlio Leonardo
Roberta Capua, dal dolore per la perdita dei genitori alla morte dell'ex marito: "Il 2023 fu un anno durissimo" - Nata a Napoli il 5 dicembre 1968, Roberta Capua è figlia di Alberto Capua e di Miss Italia 1959, Marisa Jossa. corrieredellumbria.it
Roberta Capua: «La morte di Stefano è stata molto dolorosa: era l'amore della mia vita. Oggi vado avanti, ma nessuno sarà come lui» - A Verissimo Roberta Capua racconta uno dei capitoli più dolorosi della sua vita: la morte improvvisa dell’ex marito Stefano Cassoli, padre di suo figlio Leonardo. msn.com
Roberta Capua, il dolore per l'ex marito: "È morta la persona più importante della mia vita" - Roberta Capua, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del dolore per la scomparsa dell'ex marito e padre di suo figlio, Stefano Cassoli. adnkronos.com
«Sono pronta a raccontarmi senza filtri. » È con queste parole che Roberta Capua si prepara a sedersi di fronte a Silvia Toffanin nel nuovo appuntamento di Verissimo, previsto per sabato 17 gennaio 2026 su Canale 5. Silvia Toffanin torna a guidare una punt - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.