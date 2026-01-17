Rizzo immenso | argento agli Europei di Pattinaggio Artistico

Durante gli Europei di Pattinaggio Artistico 2026 a Sheffield, Matteo Rizzo ha ottenuto un importante risultato, conquistando la medaglia d’argento nella gara maschile. La sua prestazione si è distinta per precisione e eleganza, contribuendo al successo complessivo della rappresentativa italiana in questa competizione europea.

Il risultato non solo è uno dei migliori piazzamenti della sua carriera, ma vale anche un secondo pass olimpico per l’Italia in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 che inizieranno tra poco meno di 20 giorni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Ha eseguito elementi difficili come il quadruplo toeloop, la combinazione triplo Lutztoeloop, la sequenza triplo e doppio Axel e altri salti complessi, con pochi errori e ottima qualità tecnica complessiva. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Pattinaggio artistico: un animale da gara! Rizzo è argento agli Europei, Grassl fuori dalla top 10

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Matteo Rizzo, rimonta d’argento! Delusione Grassl, Memola non rimonta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pattinaggio artistico: un animale da gara! Rizzo è argento agli Europei, Grassl fuori dalla top 10 - L’azzurro ha conquistato l'argento ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio ... oasport.it