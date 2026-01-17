A Rivergaro, il 23 gennaio alle 20, si terrà un evento dedicato alla presentazione della Cers. Un’occasione per approfondire il ruolo della transizione energetica a livello locale e il coinvolgimento dei cittadini in questo processo. Un momento di informazione e confronto, volto a rafforzare la partecipazione comunitaria e a promuovere iniziative sostenibili nel territorio.

La transizione energetica passa anche dai territori e dalla partecipazione diretta dei cittadini. Venerdì 23 gennaio alle 20.45 la biblioteca comunale di Rivergaro ospiterà la serata pubblica di presentazione della Comunità Energetica Rinnovabile Solidale “Comunità Solare” di Lodi e Piacenza. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante occasione per conoscere strumenti concreti di produzione e condivisione dell’energia rinnovabile, capaci di coniugare sostenibilità ambientale, risparmio economico e solidarietà sociale. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del vicesindaco Gabriele Scagnelli, che introdurrà il significato dell’iniziativa per il territorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Rivergaro, appuntamento col sole: la Cers si presenta - Ad oggi Comunità Solare ha coinvolto oltre 200 soci e attivato oltre 112 impianti fotovoltaici per 300 pod ... ilpiacenza.it