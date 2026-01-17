Risveglia la poesia della prosa un appuntamento quasi scordato
Il 13 gennaio, a mezzanotte, ci troviamo di fronte a un momento che invita alla riflessione. Tra le pagine di Jack London, in
Martedì 13 gennaio, far della mezzanotte. Occhi pesanti su un racconto di Jack London: "The Law of life", la legge della vita. Clic dell’interruttore dell’abat-jour. Momento: non ho ancora pensato al " taccuino " settimanale per il giornale. Me l’ero quasi scordato. Dopo anni di taccuini deve essere un po’ come tra marito e moglie: ci si scorda degli anniversari. E poi recentemente mi ha demolito la figlia Lucy, il mio critico più impietoso: "I tuoi ultimi pezzi non mi hanno entusiasmato". Potrei obiettare che, nella scrittura, come nel matrimonio, non è sempre poesia. È più spesso prosa, con gli anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
