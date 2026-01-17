Risultati Serie A 2025 26 LIVE | l’Inter passa a Udine con un gol di Lautaro Martinez un punto tra Pisa e Atalanta

Aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526, con focus sulla vittoria dell’Inter a Udine grazie a Lautaro Martinez e il pareggio tra Pisa e Atalanta. Qui troverai le ultime notizie sulle partite del campionato italiano e l’andamento della squadra nerazzurra guidata da Cristian Chivu. Un riepilogo preciso e puntuale per seguire ogni dettaglio della stagione.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell'Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l'entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all'ultima giornata.

