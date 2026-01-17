Risoluzione del contratto la Samb saluta Sbaffo

La Sambenedettese ha comunicato la risoluzione del contratto con Alessandro Sbaffo. La decisione era ormai prevedibile, considerando le poche occasioni di impiego dell’attuale stagione e le recenti scelte tecniche. Questa separazione segna un nuovo passo per il club, che prosegue nella sua ricostruzione. La notizia si inserisce nel contesto delle recenti novità societarie e delle strategie di rinnovamento in corso.

Alessandro Sbaffo lascia la Samb. Una notizia che era nell’aria, visto l’impiego a spizzichi e bocconi delle ultime giornate, ma anche in quasi tutto il girone di andata. Ieri mattina il 35enne attaccante ha salutato i compagni impegnati nell’allenamento al Ciarrocchi, dopo avere raggiunto l’accordo con la dirigenza per la risoluzione del contratto in scadenza il prossimo giugno. E’ arrivata anche l’ufficialità da parte del club del Riviera delle Palme. "La società -si legge nella nota stampa- ringrazia Alessandro per la professionalità, la serietà e la dedizione dimostrate finora con la maglia della Sambenedettese augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali per il suo prosieguo di carriera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risoluzione del contratto, la Samb saluta Sbaffo Leggi anche: Palladini vuole cambiare la Samb: "Sbaffo-Eusepi soluzione che adotteremo" Leggi anche: Sbaffo: "Grazie Samb, mi stai dando tanto" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Risoluzione del contratto, la Samb saluta Sbaffo; Calciomercato, anche Sbaffo saluta la Samb; Samb, risoluzione consensuale del contratto con Alessandro Sbaffo; Samb, ufficiale la rescissione di Sbaffo. Risoluzione del contratto, la Samb saluta Sbaffo - Gli auguri della società che "ringrazia Alessandro per la professionalità, la serietà e la dedizione dimostrate". msn.com

Samb, ufficiale la rescissione di Sbaffo - Questa mattina il 35enne attaccante ha salutato i compagni impegnati nell’alle ... youtvrs.it

Samb, risoluzione consensuale del contratto con Alessandro Sbaffo - La Sambenedettese comunica di aver raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione del contratto con il calciatore Alessandro Sbaffo, relativo ai ... picenonews24.it

Vazquez e la Cremonese sono pronti a dirsi addio con la risoluzione del contratto: si avvicina il ritorno al Belgrano dopo 14 anni x.com

La .. comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ale - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.