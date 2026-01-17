A Prato, il Comune di Prato ha annunciato l’inizio dei lavori di riqualificazione del playground di via Colombo, nel quartiere Macrolotto zero. I lavori, previsti a partire dal 2 febbraio, coinvolgeranno le strutture esistenti per migliorare sicurezza e funzionalità. L’intervento mira a offrire un’area giochi più sicura e accogliente per bambini e famiglie del quartiere.

Prato, 17 gennaio 2026 - Riqualificazione del playground al Macrolotto zero, si parte: il 2 febbraio il Comune consegnerà i lavori alla ditta incaricata. Nel corso dei cinque anni trascorsi dalla sua inaugurazione, l’area sportiva tra via Giordano e via Colombo ha subito un processo di invecchiamento della pavimentazione in resina, che necessita adesso di un intervento di manutenzione straordinaria. A ciò si sono affiancate anche azioni di vandalizzazione dei bagni e degli sportelli metallici del vano tecnico e del silo, oltre alla realizzazione di graffiti su arredi e pavimentazione. Queste condizioni hanno richiesto un progetto di riqualificazione dell’intera area, che prevede il rifacimento delle pavimentazioni con la posa di nuovi strati di resina; il rifacimento dei bagni con la sostituzione dei sanitari deteriorati, la sostituzione delle porte di accesso agli stessi bagni ed allo spazio di deposito; la verifica e l’eventuale integrazione di porzioni di intonaco ammalorate con ritinteggiatura delle pareti; la posa in opera di elementi metallici per il rifacimento del locale bagni e deposito e per la sistemazione di alcuni gradini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riqualificazione del playground di via Colombo: a febbraio iniziano i lavori

