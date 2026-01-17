Riprendere la penna in mano A Vicopisano apre sportello per combattere la disgrafia

A Vicopisano nasce uno sportello dedicato alla disgrafia, aperto su appuntamento. Questo servizio grafologico mira a offrire supporto sia nella prevenzione che nel recupero delle difficoltà di scrittura, fornendo un punto di riferimento per studenti, genitori e insegnanti. L’obiettivo è favorire un percorso di miglioramento e consapevolezza, contribuendo a risolvere problematiche legate alla scrittura a mano in modo professionale e accessibile.

A Vicopisano nasce un nuovo servizio sul territorio: uno sportello di ascolto grafologico su appuntamento, pensato per la prevenzione e per il recupero della disgrafia e, più in generale, per offrire un punto di orientamento dedicato alla scrittura a mano. L’iniziativa, realizzata da Ce.S.I.O.G. Toscana (Centro Studi Italiano per l’Orientamento Grafologico) e dalla dottoressa Lucia Pardini, si svolge con il patrocinio del Comune e prende avvio in occasione della Giornata Internazionale della Scrittura a Mano (23 gennaio). Perché uno sportello sulla scrittura a mano? "Scrivere a mano non è solo un’abitudine – spiega il sindaco Matteo Ferrucci – è una competenza che coinvolge attenzione, coordinazione, organizzazione del pensiero e autonomia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riprendere la penna in mano. A Vicopisano apre sportello per combattere la disgrafia Leggi anche: A Vicopisano nasce uno sportello di ascolto grafologico contro la disgrafia Leggi anche: Crosetto: “Disimpegno Usa? Europa dovrà riprendere in mano la propria sicurezza” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Riprendere la penna in mano. A Vicopisano apre sportello per combattere la disgrafia. Riprendere la penna in mano. A Vicopisano apre sportello per combattere la disgrafia - Nuovo servizio sul territorio del Lungomonte con il Centro studi per l’orientamento grafologico. lanazione.it

Vicopisano: nasce il primo sportello di ascolto contro la disgrafia - Incontri su appuntamento nei circoli di Lugnano e San Giovanni alla Vena. gonews.it

La responsabile del rifugio picchiettava la cartellina con una penna rossa, senza incrociare il mio sguardo. «Signora… non vuole il box 4. È enorme, ha nove anni e fa fatica perfino a reggersi in piedi. Lei non sta adottando un animale. Sta adottando un addio. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.