Riprendono i lavori per il nuovo centro sanitario nel Comune di Villafranca. L’edificio polifunzionale, destinato a servizi per le famiglie, sorgerà al posto delle vecchie scuole elementari. L’intervento rappresenta un passo importante per migliorare l’offerta sanitaria e sociale del territorio, garantendo un presidio moderno e funzionale per la comunità locale. I lavori sono in corso e si prevedono sviluppi nei prossimi mesi.

Lavori in corso nel Comune di Villafranca. C’è tanta attesa per il moderno edificio polifunzionale per le famiglie che offrirà servizi diversi e sarà costruito dove un tempo c’erano le vecchie scuole elementari di Villafranca. Dichiarate inagibili dal punto di vista sismico, sono state abbandonate da anni, a favore del nuovo istituto comprensivo Baracchini, che ospita tutti gli studenti. L’edificio vecchio, enorme, è stato sede per anni di attività di alcune associazioni, ma da tempo era in stato di degrado. Il Comune di Villafranca si è mosso e ha ottenuto i contributi per demolirlo e realizzare al suo posto un centro polifunzionale, per quasi tre milioni di euro a fondo perduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ripartono i lavori per il centro sanitario

Leggi anche: Ripartono i lavori a Pieve a Elici

Leggi anche: Brt, ripartono i lavori: via Marittima verso il ritorno al doppio senso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ripartono i lavori per il centro sanitario; Asfalti horror, il piano di restyling a Porto San Giorgio: tocca al centro, doppio intervento.

Asl To3. Ad Avigliana ripartono il 19 ottobre i lavori del cantiere. Tra un anno e mezzo sarà ultimata la nuova struttura - La destinazione continuerà ad essere quella di Centro di Assistenza Primaria con tutti gli ambulatori specialistici correlati, un’area di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria che avrà a regime ... quotidianosanita.it

Avezzano. Finiti i lavori di ristrutturazione del centro trasfusionale. Si riparte a luglio - Stop di conseguenza all’emoteca mobile, all’esterno del presidio, per la raccolta del sangue che, nonostante i prelievi fatti in condizioni un po’ disagiate, nei primi sei mesi di quest’anno ha ... quotidianosanita.it

Ripartono i lavori per il sovrappasso Santa Caterina: nella zona scattano limitazioni alla circolazione x.com

My Livigno TV. . Turismo, ripartono i lavori sulla pista di fondo - facebook.com facebook