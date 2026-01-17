Riorganizzazione del Rizzoli Fabi va in sede

Nell’aula magna del Rizzoli si è svolto un incontro con Fabi, volto a presentare e discutere la riorganizzazione dell’istituto ortopedico, basata su dati e analisi approfondite. L’obiettivo è condividere le nuove strategie e garantire trasparenza nel processo di rinnovamento, coinvolgendo il personale e le parti interessate in un confronto costruttivo.

Incontro nell'aula magna del Rizzoli per affrontare, questa volta dati alla mano, la nuova organizzazione dell' Istituto ortopedico. Presente la direzione generale e quella sanitaria dello Ior, oltre ai capi di Dipartimento, un centinaio di medici e l'assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi (nella foto). Di fatto i numeri illustrati verbalmente, ma non consegnati in copia ai medici per un'analisi più accurata, dalla direzione dello Ior hanno descritto la situazione relativa agli interventi di traumatologia, sui quali è aperta da mesi una discussione; le liste d'attesa e la libera professione.

